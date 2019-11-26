Министр спорта России Павел Колобков считает преждевременными утверждения о санкциях со стороны ВАДА против России

Глава ведомства говорит, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства не услышал позицию российских экспертов. Колобков видит в рекомендациях противоречия и вместе с тем отмечает, что окончательное решение будет основано именно на представленном накануне докладе, — передает агентство ТАСС.

Вчера комитет соответствия Всемирного антидопингового агентства рекомендовал отстранить Россию от крупных международных соревнований на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Окончательное решение должно быть принято на заседании исполкома 9 декабря.