На Манежной площади в Москве установили двадцатиметровую елку

Ее привезли из Тверской области. Эта елка станет главной на фестивале «Путешествие в Рождество», — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на организаторов. Они отмечают, что всего в рамках фестиваля установят более трехсот елок, 130 из них появятся на Манежной площади. Предполагается, что это будет выглядеть как зимний лес.
2019-11-26T17:04:00+03:00
2019-11-26T17:05:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2544085-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:04, 26 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…