На Манежной площади в Москве установили двадцатиметровую елку

Ее привезли из Тверской области. Эта елка станет главной на фестивале «Путешествие в Рождество», — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на организаторов. Они отмечают, что всего в рамках фестиваля установят более трехсот елок, 130 из них появятся на Манежной площади. Предполагается, что это будет выглядеть как зимний лес.