Студент МГУ Марат Нигматулин утверждает, что сотрудники ФСБ два часа били его и резали ему руки

Все это происходило в университетской библиотеке. По словам Нигматулина, люди, которые представились сотрудниками ФСБ, требовали явки с повинной. Студент говорит, что в тексте должны были быть признания в создании террористического сообщества, в организации терактов в Керчи, Архангельске и Благовещенске, и в связях с немецкой, французской, британской и кубинской разведкой, — сообщает телеканал «Дождь».

Нигматулин обратился с заявлением в МВД и к ректору университета Виктору Садовничему. Об этом «Эху Москвы» рассказал его адвокат Дмитрий Динзе.

Ранее против Марата Нигматулина было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма из-за расклейки листовок.