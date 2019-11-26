Минздрав поручил вернуть на работу в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей уволенных врачей

Минздрав поручил вернуть на работу в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей двух уволенных врачей. Речь идет о трансплантологах Михаиле Каабаке и Надежде Бабенко.

Согласно поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой, Каабак и Бабенко должны быть включены в группу трансплантологов, работающих в Национальном центре здоровья детей. Об этом было объявлено после встречи с министром. Адвокат Анатолий Кучерена, в свою очередь, отметил, что Скворцова будет лично контролировать лечение близнецов с Сахалина, которых вел Каабак, передает агентство «Интерфакс». Врачей, работавших на четверть ставки, руководство Центра здоровья детей решило не оформлять полную ставку, когда они принесли свои трудовые книжки. Им тогда сообщили, что их работа в центре завершена. Причиной увольнения Каабак называл претензии к использованию препарата, ослабляющего иммунную систему, который необходим при трансплантации. Газета «Коммерсантъ», в свою очередь, писала, что Каабак и Бабенко – единственные хирурги, которые проводят пересадки почек детям весом менее 6 килограммов.

В Центре здоровья детей поручение главы Минздрава пока никак не прокомментировали.