МОК поддерживает самые жесткие санкции за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории

Международный олимпийский комитет поддерживает самые жесткие санкции за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. В МОК поблагодарили ВАДА за тщательно проведенное расследование и призвали Москву предоставить международным экспертам подлинные данные по всем эпизодам, на основании которых России грозит отстранение. Вчера комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому ВАДА отстранить нашу страну на четыре года от участия в международных соревнованиях.

Все проблемы начались из-за того, что спортивные чиновники хотели отличиться перед российским руководством во время Олимпиады в Сочи в 2014-ом году. Такое мнение в интервью РБК высказал спортивный комментатор, тренер Владимир Гомельский.

Окончательное решение исполком ВАДА должен огласить 9 декабря.