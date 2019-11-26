Российские военные впервые показали американским инспекторам новый ракетный комплекс «Авангард»

Как говорится в сообщении Минобороны, показ был проведен для того, чтобы подтвердить эффективность договора о СНВ.ъ
Данный ракетный комплекс должен быть поставлен на боевое дежурство до конца декабря.
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Как говорится в сообщении Минобороны, показ был проведен для того, чтобы подтвердить эффективность договора о СНВ.ъ
Данный ракетный комплекс должен быть поставлен на боевое дежурство до конца декабря.
Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…