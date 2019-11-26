Спасатели из стран ЕС выехали в Албанию искать пострадавших от землетрясения

Поисковые команды отправились из Италии, Греции, Румынии.
По последним данным, в результате землетрясения погибли 13 человек, более 600 пострадали. Разбор завалов продолжается.
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Поисковые команды отправились из Италии, Греции, Румынии.
По последним данным, в результате землетрясения погибли 13 человек, более 600 пострадали. Разбор завалов продолжается.
Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…