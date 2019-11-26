В Таганском районе Москвы три человека пострадали в драке за частную парковку

Двое оказались в больнице.

Драка произошла между местными жителями и рабочими госучреждения «Автомобильные дороги Центрального округа». Они приехали к автостоянке в Таганском районе Москвы и стали демонтировать ограждение. Парковку в своё время благоустроили жители близлежащих домов, по словам одного из них её согласовали с управой и префектурой. Стоянку люди оборудовали за свои деньги, потратив около двух миллионов рублей. Сотрудник ГБУ толкнул пожилого местного жителя, когда он пытался показать документы, он упал и ударился головой об асфальт, передаёт РБК. В больнице медики поставили пострадавшему диагноз сотрясение мозга. Его сын тоже пострадал в драке. Он рассказал изданию, что у него помимо сотрясения порезана рука и повреждено колено. В больницу попал ещё один человек. По словам главы муниципального округа Таганский Ильи Свиридова после инцидента забор вернули на место. В префектуре ЦАО действия жителей назвали цитата «незаконным самозахватом земельного участка». Место парковки не собственность жильцов, поскольку не были оформлены правовые отношения, утверждают чиновники. По их словам, речь идёт только о демонтаже забора, а парковаться люди смогут и дальше.

Местные жители не исключают новой попытки уничтожения частной парковки. В правоохранительных органах РБК сообщили, что в больницу с травмой головы в результате драки попал один человек.