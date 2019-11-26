Кремль и МИД призывают не делать поспешных выводов из-за рекомендации Комитета ВАДА отстранить Россию от соревнований

В Кремле и в МИДе пока призывают не делать поспешных выводов из-за рекомендации Комитета по соответствию ВАДА отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Из-за проблем с допингом предлагается также лишить Россию права проводить международные турниры и чемпионаты.

Глава МИДа Сергей Лавров отметил, что «есть желающие поставить Россию в положение страны, которая обороняется и обвиняется во всем и повсюду».

С юридической точки зрения ВАДА имеет все основания для отстранения России от международных соревнований, — считает спортивный юрист Артем Пацев.

По словам Пацева, окончательное решение, скорее всего, будет принимать спортивный арбитражный суд.