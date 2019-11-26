В Москве задержан бывший заместитель начальника отдела уголовного розыска ОВД Пресненский

Руслана Дейниченко подозревают в превышении должностных полномочий. Его проверяют на причастность к преступлениям на рынке недвижимости.
2019-11-26T14:29:00+03:00
2019-11-26T14:33:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:29, 26 ноября 2019
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