УЕФА пока не комментирует вероятность переноса матчей Евро-2020 и финала ЛЧ следующего сезона из Санкт-Петербурга

Союз Европейских футбольных ассоциаций пока не комментирует вероятность переноса матчей Евро-2020 и финала Лиги чемпионов следующего сезона из Санкт-Петербурга. Еще несколько недель назад УЕФА подтверждал, что эти турниры пройдут в России.

Между тем, Комитет по соответствию ВАДА рекомендует исполкому отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Предлагается также лишить ее права проводить международные турниры и чемпионаты. Окончательное решение будет принято 9 декабря.

Несмотря на угрозу отстранения российских спортсменов, олимпийская сборная по плаванию продолжает готовиться, в том числе, к олимпийским стартам в Токио. Об этом сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

В Кремле ранее сказали, что не планируют пока встречаться с руководителями спортивных федераций.