Похищенные из сокровищницы в Дрездене бриллианты, по некоторым данным, не были застрахованы

Их общая сумма может достигать 1 млрд евро.

Ущерб, нанесенный сокровищнице «Зеленый свод», может быть неизмеримым, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на экспертов музея. Они призвали похитителей не уничтожать украденные драгоценности. При этом специалисты опасаются, что украшения могут быть разобраны на части. Полиция Дрездена, тем временем, опубликовала фотографии похищенных бриллиантов 18 века и видеозапись случившегося. Речь идет, в частности, об элементах трех гарнитуров, инкрустированном 770 бриллиантами эфесе шпаги, королевском жемчужном ожерелье и бриллиантовом польском Ордене Белого орла. Директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Аккерман назвала эти драгоценности бесценными.

По данным полиции, грабители смогли проникнуть в катакомбы под мостом неподалеку от площади, где находятся королевские музеи Дрездена, и обесточили их при помощи поджога трансформатора. После этого они проникли в сокровищницу. Согласно опубликованной видеозаписи, ограблением занимались двое мужчин, один из которых не с первого раза смог разбить витрину с бриллиантами топором. Вся операция, как отмечается, заняла несколько минут.

Тем временем следователи рассказали немецкому изданию Bild, что двое охранников, находившихся на посту, действовали не в соответствии с инструкцией. Сначала, по их данным, охранники вызвали полицию, в то время как нужно было перед этим активировать экстренную сигнализацию. Это, по мнению экспертов, привело к менее быстрой реакции силовиков.