В Боснии и Герцеговине зафиксировали сильные подземные толчки

Ранее сообщалось о самом мощном за последние десятилетия землетрясении в Албании.

Подземные колебания магнитудой 6,4 сотрясли Албанию сегодня ночью. Люди в панике покидали свои дома. Ближе всего к эпицентру был курортный Дуррес, второй по величине город в стране. В его окрестностях самые масштабные разрушения – некоторые дома превращены в руины. В столице Тиране также уничтожено несколько построек. Пострадавших более 600 человек, заявилив Минздраве. По информации местных каналов, в настоящий момент известно о восьми погибших, но жертв может быть больше – под завалами остаются десятки людей. Продолжается масштабная спасательная операция, в разборе обвалившихся зданий принимают участие военные, помощь прибыла и из Сербии. В стране также ощущались подземные толчки. Ночное землетрясение почувствовали и в других государствах – Хорватии, Греции, на юге Италии, а также в Боснии и Герцеговине. Там, как стало известно ранее, полтора часа назад были зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 5,5.

Информации о погибших и пострадавших от землетрясения в Боснии и Герцеговине пока нет.