В Мещанском суде Москвы сегодня начался процесс над одним из фигурантов «московского дела» Владимиром Емельяновым

Его обвиняют в применении силы к ОМОНовцу на акции протеста 27 июля.

Заседание по делу Емельянова посетили несколько десятков человек. В их числе было немало друзей и близких подсудимого — когда его завели в зал, многие подняли руки в знак поддержки. В суд также пришёл бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло.

Заседание началось с оглашения обвинения — прокурор заявила, что у Емельянова внезапно возник «преступный умысел», он схватил ОМОНовца по фамилии Косов за обмундирование и потянул на себя, лишив свободы перемещения и причинив ему боль. Сам подсудимый ответил, что не хотел этого делать, а лишь собирался помочь человеку, которого задерживали на улице.

В свою очередь, адвокаты обвиняемого заявили несколько ходатайств. В одном из них речь шла о возвращении дела в прокуратуру из-за противоречий. В своих показаниях потерпевший говорил, что Емельянов потянул его за бронежилет, который входит в перечень спецсредств и обмундированием не считается. Кроме того, защита попросила изменить подсудимому меру пресечения, отпустив его из-под стражи. После этого судья Татьяна Шанина объявила полуторачасовой перерыв. Заседание должно возобновиться в эти минуты.

27-летний Емельянов – один из последних фигурантов «московского дела». О его задержании Следственный комитет объявил в середине октября.

Еще один бывший фигурант «московского дела», Сергей Абаничев, подал иск к Минфину. Он требует компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей, — сообщил руководитель правозащитной «Агоры».

Вчера такой же иск подал Алексей Миняйло.