Комитет по соответствию рекомендует Исполкому ВАДА отстранить Россию от международных соревнований на четыре года

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендует Исполкому ВАДА отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Утечку, попавшую в прессу, уже подтвердили официальные лица.

По сути, весь российский спорт намерены поставить в ситуацию, в которой уже пять лет находятся российские легкоатлеты. Наши спортсмены смогут выезжать на крупные международные соревнования, но только в нейтральном статусе и по индивидуальному допуску. Для его получения, имя спортсмена не должно фигурировать в докладе Макларена, а также в той части базы московской лаборатории, которые подверглись изменениям. Все значимые старты из России должны быть отозваны, а на те, которые пройдут в будущем наша страна претендовать не сможет. Российских чиновников не пустят ь на Олимпийские Игры и Чемпионаты мира. Весьма возможно, что россиянам придется оставить посты в Международных Федерациях. Из ближайших угроз – неучастие сборной в Чемпионате Европы по футболу и отказ от проведения матчней этого турнира в Петербурге, а также запрет на Олимпийские Игры в Токио. Впрочем, вице-президента ВАДА Инге Халлеланд полагает, что МОК будет давить на членов Исполкома с тем, чтобы они не принимали столь жестких санкций и она не уверена, что можно будет принять решение в пользу чистого спорта, как она выражается.

Заседание Исполкома ВАДА назначено на 9 декабря. После этого наша страна будет иметь время на апелляцию.

Исполком ВАДА, скорее всего, последует рекомендациям Комитета по соответствию, так как они юридически обоснованы, — сказал «Эху Москвы» глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.

По мнению Гануса, в манипуляции данными Московской антидопинговой лаборатории участвовали российские спортивные чиновники высшего уровня, — передает ВВС.

Если исполком ВАДА отстранит Россию от международных соревнований, российскому спорту будет нанесен серьезный ущерб, — считает член думского Комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров призывает не делать поспешных выводов в связи с рекомендацией ВАДА. По словам Лаврова, «есть желающие представить Россию как обвиняемую во всем и повсюду». Министр подчеркнул, что Россия уважает международное право – оно предполагает, прежде всего, справедливость и равноправный диалог.