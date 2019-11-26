Спортивный юрист: С правовой точки зрения WADA имеет право отстранить Россию от международных соревнований

С правовой точки зрения Всемирное антидопинговое агентство имеет право отстранить Россию от международных соревнований. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» спортивный юрист, управляющий партнер компании «Клевер консалт» Артем Пацев.

«С правовой точки зрения отстранение России возможно, поскольку действующий стандарт по соответствию, который также утвержден WADA, и испытывал действие с апреля 2018 года, он предполагает возможность применение подобных санкций», — сказал он.

По словам А.Пацева, отчего будет зависеть окончательное решение, пока сказать сложно.

«На самом деле решение будет принимать исполком WADA, который может последовать рекомендациям Комитета по соответствию, и признать нашу национальную антидопинговую организацию РУСАДА несоответствующей кодексу. А, во-вторых, определить те или иные последствия такого несоответствия, коих много достаточно. Где исполком последует, а где нет, сказать сложно. Но в любом случае и то, и другое решение исполкома WADA можно будет обжаловать в спортивном арбитражном суде в Лозанне», — отметил он.

В понедельник Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Комитет по соответствию предлагает лишить Россию права проводить международные старты в этот период. Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет 9 декабря на заседании в Париже.