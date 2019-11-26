Бриллиантовые украшения, похищенные из сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене не были застрахованы

Это утверждает британская газета Дейли Мейл. По некоторым оценкам, драгоценности оцениваются в миллиард евро. Эксперты считают, что похищенные произведения искусства вряд ли будут выставлены на открытые торги в неизменном виде. Они призвали похитителей не разбирать украшения на части.