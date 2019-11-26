Бриллиантовые украшения, похищенные из сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене не были застрахованы

Это утверждает британская газета Дейли Мейл. По некоторым оценкам, драгоценности оцениваются в миллиард евро. Эксперты считают, что похищенные произведения искусства вряд ли будут выставлены на открытые торги в неизменном виде. Они призвали похитителей не разбирать украшения на части.
2019-11-26T12:59:00+03:00
2019-11-26T13:05:17+03:00
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12:59, 26 ноября 2019
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