В Польше задержаны бывшие члены правления ЕвРоПолГаз, которые заключали газовые контракты с Россией

Им грозит до 10 лет лишения свободы.
По мнению прокуратуры, межправительственное соглашение о поставках российского газа в Польшу невыгодно Польше и противоречит законодательству Европейского союза.
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Им грозит до 10 лет лишения свободы.
По мнению прокуратуры, межправительственное соглашение о поставках российского газа в Польшу невыгодно Польше и противоречит законодательству Европейского союза.
Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…