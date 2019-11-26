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12:59, 26 ноября 2019

Европейский суд по правам человека присудил Эдуарду Лимонову более 19 тысяч евро

По мнению ЕСПЧ, российский суд нарушил право на свободу слова, взыскав в Лимонова 500 тысяч рублей в пользу бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в 2007 году, — рассказал «Интерфаксу» адвокат Дмитрий Аграновский. По его словам, ЕСПЧ также указал в решении, что оно не может быть обжаловано.



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