Европейский суд по правам человека присудил Эдуарду Лимонову более 19 тысяч евро

По мнению ЕСПЧ, российский суд нарушил право на свободу слова, взыскав в Лимонова 500 тысяч рублей в пользу бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в 2007 году, — рассказал «Интерфаксу» адвокат Дмитрий Аграновский. По его словам, ЕСПЧ также указал в решении, что оно не может быть обжаловано.