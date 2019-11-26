Активистку из Шиеса оштрафовали на 2 тысячи рублей за исполнение гимна России

Анну Вешкурцеву, выступающую против строительства мусорного полигона, суд признал виновной в нарушении административной статьи о порядке использования госсимволов. Речь идет об акции 22 сентября у станции Шиес. Согласно решению Соломбальского районного суда Архангельска, гимн нельзя было исполнять на митинге, потому что он не являлся торжественным мероприятием. Также в документе говорится о том, что гимн можно исполнять при вступлении в должность президента или глав органов местного самоуправления, при открытии заседания Совета Федерации, на официальных церемоний подъема флага, праздниках и ряде других мероприятий. Решение о штрафе было вынесено на прошлой неделе и пока что не вступило в законную силу. Сама активистка на заседание суда не пришла.

Возле станции Шиес в Архангельской области уже несколько месяцев проходит бессрочная акция протеста против строительства мусорного полигона и ввоза мусора из Москвы. Активисты разбили там лагерь.