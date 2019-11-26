Больше половины молодых россиян в возрасте до 24х лет хочет уехать из страны, выяснили социологи «Левада-центра»

Это самый высокий показатель за последние 10 лет.

Эмиграционные настроения среди соотечественников растут. Пятая часть граждан России хочет уехать за границу, показал опрос «Левада-центра». Социологи выяснили, что у подавляющего числа желающих в другой стране нет родственников и знакомых. Но, несмотря на это, они хотят уехать. Особенно много желающих это сделать среди людей от 18ти до 24х лет. Таковых 53 процента. При этом ещё полгода назад покинуть Россию собирались только 37 процентов этой возрастной категории, отмечают социологи. Среди причин опрошенные чаще всего говорили о желании обеспечить детям достойное будущее, называли экономическую и политическую обстановку в России, а также высокое качество медицинских услуг за границей и большие возможности для бизнеса. Больше всего не горят желанием покидать страну пожилые люди, показал опрос Левада-центра. Так среди людей в возрасте от 55 лет и старше только 7 процентов готово эмигрировать из России. Добавлю, что в опросе участвовали как городские, так и сельские жители из полусотни регионов.

Среди тех, кто задумывается о переезде в другую страну, деятельность президента Владимира Путина не одобряет больше 70-ти процентов опрошенных, выяснили социологи.