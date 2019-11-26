Теодор Курентзис снова возглавит Дягилевский фестиваль в Перми

Сегодня он подписал контракт с генеральным директоров пермского театра оперы и балета Андреем Борисовым. Сообщает КоммерсантЪ. Фестиваль пройдёт с 12 по 21 июня. Летом Курентзис покинул должность художественного руководителя пермской оперы и переехал в Санкт-Петербург.
2019-11-26T12:32:00+03:00
2019-11-26T12:34:10+03:00
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12:32, 26 ноября 2019
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