Теодор Курентзис снова возглавит Дягилевский фестиваль в Перми

Сегодня он подписал контракт с генеральным директоров пермского театра оперы и балета Андреем Борисовым. Сообщает КоммерсантЪ. Фестиваль пройдёт с 12 по 21 июня. Летом Курентзис покинул должность художественного руководителя пермской оперы и переехал в Санкт-Петербург.