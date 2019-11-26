Движение по новой платной трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург откроется завтра

В церемонии открытия примет участие президент Путин, сообщила пресс-служба губернатора Московской области. Сегодня трассу протестировал губернатор Андрей Воробьёв. Проезд будет стоить около 2 тысяч рублей. Общая протяжённость магистрали 669 километров.