Жертвами мощного землетрясения в Албании стали по меньшей мере шесть человек, несколько сотен пострадали

Дома, превратившиеся в руины, машины, погребенные под обломками, обрушенные стены многоэтажных домов, тяжелая техника, разгребающая завалы – такие кадры из прибрежного города Дуррес появились в сети. Он ближе всего располагался к эпицентру землетрясения. Но сильные подземные толчки ощущались и в столице Албании Тиране, здесь также есть разрушения, некоторые районы остались без электричества. В Дурресе под завалами могут оставаться десятки людей. В разборе обрушившихся зданий задействованы военные. В настоящий момент известно о шести погибших – такие цифры приводит местная пресса со ссылкой на албанский Минздрав. В экстренные службы поступило около 400 звонков с просьбами о помощи, число пострадавших превысило 300. В трех городах, в том числе в Тиране, отменены занятия в общеобразовательных учреждениях. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло сегодня ночью. Толчки ощущались и в соседних странах – в частности в Сербии, Черногории, Хорватии и южных провинциях Италии.

Предыдущее землетрясение произошло в Албании в сентябре, его называли самым сильным в стране за 30 лет. Пострадало более 100 человек.