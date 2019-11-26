Более 18 тысяч жителей Дагестана остались без газа из-за аварии на газопроводе – произошла утечка

В зоне отключения оказались и социально значимые объекты, сообщает региональное Управление МЧС.
2019-11-26T12:30:00+03:00
2019-11-26T12:32:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 26 ноября 2019
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