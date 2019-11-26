Лидер «Христианского государства» приговорен к году лишения свободы и освобожден в связи с истечением срока давности

Лидер организации «Христианское государство» Александр Калинин приговорен к году лишения свободы и освобожден в зале суда в связи с истечением срока давности, — сообщает РИА. Калинин обвинялся в угрозах поджечь кинотеатры из-за проката фильма «Матильда».

Письма от неизвестной ранее организации кинотеатры начали получать в январе 2017 года. Издание «Медуза» не обнаружила ни региональных отделений, ни сторонников у «Христианского государства». Также в России не зарегистрировано юридическое лицо с тем же, или аналогичным названием.