Депутат Свищев считает, что рекомендации WADA могут привести к «серьезному удару» по развитию российского спорта

В понедельник Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. По мнению члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева, в случае отстранения России от международных соревнований это нанесет серьезный вред в развитии российского спорта. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Если исполком WADA примет те рекомендации, которые ему рекомендует комиссия, то, конечно, это будет достаточно мощным ударом по российскому спорту. Я не могу сказать, что это будет катастрофическая какая-то ситуация. Мы уже привыкли к санкциям, но ничего хорошего это развитию российского спорта не несет», — сказал он.

По мнению Д.Свищева, в случае принятия решения WADA не в пользу России, это необходимо «оспаривать в суде».

«Я думаю, можно будет и нужно отстаивать наши права в суде. И думаю, что суд примет справедливое правильное решение, потому что спортсмены не должны нести ответственность за тех нерадивых чиновников, тренеров, которые употребляли или способствовали употреблению запрещенных препаратов», — отметил он.

Депутат считает, что международные организации сейчас выдвигают крайне жесткие требования по отношению к российскому спорту, и, скорее всего, рекомендации комитета по соответствию будут приняты «в полном объеме».

Комитет по соответствию предлагает лишить Россию права проводить международные старты в этот период. Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет 9 декабря на заседании в Париже.