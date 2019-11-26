Московское метро оснастит почти 600 турникетов комплексами видеонаблюдения

Столичный метрополитен оснастит турникеты 26 станций системами видеонаблюдения, сообщает сайт госзакупок.

Электронный аукцион, который определит поставщика оборудования, намечен на 6 декабря. Начальная (максимальная) цена

контракта — 101,6 млн рублей.

В конкурсной документации уточняется, что это первый этап оснащения турникетов «модулем расширения для видеофиксации прохода с дополнительной индикацией». Цель выполняемых работ — обеспечение безопасности пассажирских перевозок, передает «Интерфакс».