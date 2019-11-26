ФСО намерена провести в Кремле плановые учения по борьбе с террористическими угрозами

Тренировки плановые и являются основным этапом ежегодных тактических учений. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы охраны. Там отмечается, что в четверг в Кремле и прилегающих территориях будут практиковаться борьба с терактами, тушение условного пожара и оказание помощи людям. Участники учений будут взаимодействовать с силами обеспечения безопасности и госорганами – какими, впрочем, не уточняется. Учениями, помимо Кремля, будут также охвачены Красная площадь, Васильевский спуск и Александровский сад. Доступ на них в четверг будет перекрыт с 14:30 до 21:00. Такие ограничения, впрочем, не коснутся посетителей Государственного кремлевского дворца. В этот день там должен состоятся концерт «Сияющие вершины Кавказа» в рамках фестиваля «Танцуй и пой, моя Россия».

Учения ФСО в Кремле традиционно проходят уже несколько лет.