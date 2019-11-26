Акция против ввоза ядерных отходов в петербург прошла сейчас у здания генконсульства Германии в Петербурге

Их привезет корабль «Михаил Дудин».

«Михаил Дудин» везет в Россию контейнеры с обедненным гексафторидом урана. В Росатоме утверждают, что это не отходы, а ценное сырье. В Гринписе считают иначе. По мнению экологов, это дешевая попытка избавиться от отходов обогащения урана, которые фактически являются радиоактивными отходами. Утверждение, что их после обогащения увезут обратно в Германию, призвано лишь усыпить бдительность общественности.Кроме того, транспортировка из города Гронау железнодорожным и морским транспортом порождает риски, которые неоправданны. Однако главный вопрос заключается в том, почему сама Германия не занимается утилизацией урановых отходов. Гринпис России сомневается в законности ввоза и потребовал от Генпрокуратуры проверить договор между двумя странами, рассказал «Эху Москвы» директор энергетической программы Гринпис Рашид Алимов.

Гринписовцы на территории Германии попытались задержать поезд с контейнерами и это на несколько часов им удалось. Однако, контейнеры все же доставили в Амстердам и погрузили на корабль. Из Северной столицы ядерные отходы поездом отправят в город Новоуральск в Свердловской области.

Руководитель фракции «Яблоко» в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский и, сопредседатель союза потребителей России Анатолий Голов потребовали не допускать в город 600 тонн ядерных отходов, а организовать их перегрузку в Усть-Луге. Обращения направили губернатору Петербурга Александру Беглову и гендиректору «Росатома» Алексею Лихачёву.