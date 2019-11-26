Прокуратура выявила факт хищения более 15 миллионов рублей в энергетической сфере Дагестана

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, сообщает Генеральная прокуратура. Ранее в ФСБ сообщили об оперативных мероприятиях в здании Дагестанской энергосбытовой компании в Махачкале. Выемка документов связана с проверкой информации о попытках скрыть хищения, передаёт ТАСС.