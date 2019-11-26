Прокуратура выявила факт хищения более 15 миллионов рублей в энергетической сфере Дагестана

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, сообщает Генеральная прокуратура. Ранее в ФСБ сообщили об оперативных мероприятиях в здании Дагестанской энергосбытовой компании в Махачкале. Выемка документов связана с проверкой информации о попытках скрыть хищения, передаёт ТАСС.
2019-11-26T11:32:00+03:00
2019-11-26T11:33:46+03:00
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11:32, 26 ноября 2019
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