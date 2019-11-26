Российское правительство признало в ЕСПЧ ответственность по 142 жалобам на нечеловеческие условия в тюрьмах

Российское правительство признало в ЕСПЧ ответственность по ста сорока двум жалобам на нечеловеческие условия в тюрьмах и колониях. Это данные правозащитного Центра «Мемориал». По словам юриста Анны Агальцовой, истцам выплачены компенсации от одной тысячи до двенадцати тысяч евро. Правозащитники рассчитывают, что правительство приложит силы и исправит ситуацию, чтобы у людей не было повода подавать подобные жалобы, добавила Агальцова.
2019-11-26T11:31:00+03:00
2019-11-26T11:50:17+03:00
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11:31, 26 ноября 2019
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