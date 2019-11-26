Гражданка Китая, которая проникла в резиденцию Дональда Трампа в конце марта, приговорена к 8 месяцам лишения свободы

Гражданка Китая Чжан Юзцин, которая проникла в резиденцию Дональда Трампа в конце марта, приговорена к 8 месяцам лишения свободы. Она будет освобождена примерно через неделю с учётом срока, проведённого под стражей во время следствия и суда, сообщает CBS. После этого женщину депортируют в Китай.
2019-11-26T09:32:00+03:00
2019-11-26T09:35:53+03:00
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09:32, 26 ноября 2019
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