По последним данным, 3 человека погибли в результате мощного землетрясения в Албании

Известно о сотнях пострадавших, есть разрушения. Толчки ощущались и в столице страны Тиране, а также в некоторых южных провинциях Италии.
2019-11-26T09:32:00+03:00
2019-11-26T09:35:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 26 ноября 2019
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