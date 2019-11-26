В Москве на 94 году умерла знаменитая разведчица Гоар Вартанян, ставшая прообразом героини фильма «Тегеран-43».
Гоар Вартанян похоронят на Троекуровском кладбище рядом с мужем.
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В Москве на 94 году умерла знаменитая разведчица Гоар Вартанян, ставшая прообразом героини фильма «Тегеран-43».
Гоар Вартанян похоронят на Троекуровском кладбище рядом с мужем.
Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…