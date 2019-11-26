Бывший фигурант так называемого «московского дела» Абаничев требует компенсации от властей за уголовное преследование

Бывший фигурант так называемого «московского дела» Сергей Абаничев потребовал компенсации от властей за уголовное преследование. Это уже второй иск от участников протестов, которые находились под следствием.

Иск к Минфину Сергей Абаничев подал в Тверской суд Москвы. Он требует компенсировать моральный вред за незаконное уголовное преследование. В СИЗО он провёл месяц. 25-летний менеджер добивается выплаты полумиллиона рублей. Копию искового заявления опубликовал в телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Абаничева обвиняли в участии в массовых беспорядках и нападении на полицейского на акции за честные выборы в Мосгордуму 27 июля. После неё появилось так называемое «московское дело». Обвиняемый не признал, что бросил жестяную банку в силовика, утверждая, что у него был бумажный стаканчик из-под колы. Абаничев второй кто будет судиться с властями из-за «московского дела». Вчера иск к Минфину тоже в Тверской суд с требованием выплатить ему полтора миллиона рублей подал Алексей Миняйло, ему 34 года. Бывший волонтёр штаба Любови Соболь провёл под арестом два месяца по обвинению в участии в массовых беспорядках. Его защита настаивала, что он не участвовал в июльском митинге. Дело позже закрыли.

По так называемому «московскому делу» проходит больше 20ти человек.