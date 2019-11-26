Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании

Эпицентр находился между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом. По предварительным данным, сотни человек пострадали, есть разрушения О погибших информации пока нет.
2019-11-26T08:44:00+03:00
2019-11-26T08:47:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:44, 26 ноября 2019
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