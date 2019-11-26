Паралимпийский комитет России внимательно следит за рекомендациями Комитета по соответствию WADA

Сейчас нужно дождаться итоговых решений, заявил РИА глава Паралимпийского комитета Владимир Лукин. Ранее Комитет по соответствию рекомендовал запретить России участвовать в международных соревнования в течение 4 лет. Исключение будет сделано только для так называемых «чистых» спортсменов.
2019-11-26T08:44:00+03:00
2019-11-26T08:46:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:44, 26 ноября 2019
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