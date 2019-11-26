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08:32, 26 ноября 2019

Депутат ГД Оксана Пушкина просит министра внутренних дел проверить на экстремизм православное движение «Сорок сороков»

Депутат Госдумы Оксана Пушкина просит министра внутренних дел проверить на экстремизм православное движение «Сорок сороков», сообщает РИА со ссылкой на адвоката Константина Добрынина. Пушкина усмотрела оправдание насилия и угрозы в свой адрес в открытом письме против принятия закона о домашнем насилии. Его подписали представители движения «Сорок сороков» и другие патриотические и казачьи организации. По мнению депутата, в этих действиях усматриваются признаки возбуждения ненависти либо вражды, ложного доноса, оскорбление представителя власти и подстрекательство к посягательству на жизнь государственного или общественного деятеля.



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