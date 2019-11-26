Олимпийский чемпион 2012г. в прыжках в воду Захаров отстранён от соревнований на 18 месяцев за пропуск допинг-тестов

Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в воду Илья Захаров отстранён от соревнований на 18 месяцев за пропуск допинг-тестов. Решение приняла антидопинговая структура Международной Федерации плавания, передаёт РИА. Захаровне будет оспаривать это решение в спортивном Арбитражном суде. Он завершает карьеру, сообщил президент Российской Федерации прыжков в воду Алексей Власенко.