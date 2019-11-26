Комитет по соответствию ВАДА рекомендует отстранить Россию от международных соревнований на 4 года

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендует отстранить Россию от международных соревнований на 4 года, подтвердило WADA. Это касается Олимпиады и Чемпионата мира по футболу. Россию подозревают в махинациях с данными московской антидопинговой лаборатории. Окончательное решение примет Исполком WADA на ближайшем заседании 9 декабря в Париже.
2019-11-26T08:32:00+03:00
2019-11-26T08:33:39+03:00
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08:32, 26 ноября 2019
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