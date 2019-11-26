Митинг в поддержку премьер-министра Израиля пройдет в Тель-Авиве

Однопартийцы Беньямина Нетаньяху отказываются от участия в мероприятии.

На фоне тщетных попыток сформировать правительство, Нетаньяху на минувшей неделе постигло еще одно испытание. Юридический советник кабинета заявил о намерении предъявить премьеру обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Нетаньяху обвинил силовиков в попытке государственного переворота. Он назвал характер расследования тенденциозным, а следствие нечистым.

Под лозунгами в защиту главы правительства должны сегодня выйти его сторонники. Акция пройдет возле Тель-авивского музея искусств. Высокопоставленным функционерам партии «Ликуд» разослали приглашения на это мероприятие. Впрочем, отдельные депутаты Кнессета и министры выразили возмущение подобной просьбой, передает издание «Вести Израиля».

От участия в митинге отказываются местные звезды эстрады и актеры.