Россию рекомендовано отстранить от участия в соревнованиях на 4 года, подтверждает WADA

Согласно отчету комитета по соответствию, данные московской антидопинговой лаборатории, которые передавала Россия, не являются ни полными, ни полностью достоверными. В этой организация пришла к выводу, что из базы удалены важные доказательства попыток скрыть применение допинга российскими спортсменами.

Ранее президент Владимир Путин заверял, что Россия сотрудничает с WADA.

Комитет WADA по соответствию также рекомендовал исполкому организации лишить РУСАДА статуса. Такое решение было очевидным, сказал «Эху Москвы» генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус. Ганус добавил, что сейчас остается только ждать 9 декабря, чтобы услышать решение исполкома WADA и получить ответы на все имеющиеся вопросы. У РУСАДА будет 21 день на то, чтобы подать апелляцию на решение исполкома в Спортивный арбитражный суд.