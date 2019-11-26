Советская разведчица Гоар Вартанян скончалась на 94-м году жизни

Она стала прообразом героини фильма «Тегеран-43». Лента рассказывает о том, как группа разведчиков предотвратила покушение нацистов на Рузвельта, Черчилля и Сталина во время тегеранской встречи. Вместе с супругом Геворком Вартаняном она проработала в качестве нелегала в разных странах.
2019-11-26T05:03:00+03:00
2019-11-26T04:48:05+03:00
https://echo.msk.ru/news/2543679-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:03, 26 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…