Советская разведчица Гоар Вартанян скончалась на 94-м году жизни

Она стала прообразом героини фильма «Тегеран-43». Лента рассказывает о том, как группа разведчиков предотвратила покушение нацистов на Рузвельта, Черчилля и Сталина во время тегеранской встречи. Вместе с супругом Геворком Вартаняном она проработала в качестве нелегала в разных странах.