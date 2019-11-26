Бывший сотрудник ФСБ стал фигурантом дела организации «Свидетелей Иеговы» в Благовещенске

Прапорщик в отставке Сергей Ермилов служил в пограничных войсках с 1985 по 2012 год. Теперь его обвиняют в участии в религиозном объединении, которое признано судом экстремистским, пишет интернет-издание «Медиазона». Уголовное дело против верующих из Благовещенска расследуют с конца октября. Двое обвиняемых по нему находятся под подпиской о невыезде. Два года назад Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее. После этого уголовные дела возбудили против десятков верующих.