Бывший сотрудник ФСБ стал фигурантом дела организации «Свидетелей Иеговы» в Благовещенске

Прапорщик в отставке Сергей Ермилов служил в пограничных войсках с 1985 по 2012 год. Теперь его обвиняют в участии в религиозном объединении, которое признано судом экстремистским, пишет интернет-издание «Медиазона». Уголовное дело против верующих из Благовещенска расследуют с конца октября. Двое обвиняемых по нему находятся под подпиской о невыезде. Два года назад Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее. После этого уголовные дела возбудили против десятков верующих.
2019-11-26T05:03:00+03:00
2019-11-26T04:47:34+03:00
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05:03, 26 ноября 2019
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