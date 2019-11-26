Савеловский суд Москвы счел, что за москвичами следят с помощью видеокамер без вмешательства в частную жизнь

Об этом стало известно из мотивировочной части постановления по иску москвички Алены Поповой. Она требовала признать незаконным применение технологии распознавания лиц в системе видеонаблюдения. Попова считает, что обработка биометрии без письменного согласия человека нарушает закон о персональных данных, а также право на частную жизнь. Савеловский суд, как пишет газета «Ведомости», пришел к выводу, что система видеонаблюдения использует технологии распознавания лиц, но не позволяет установить личность человека.
2019-11-26T05:03:00+03:00
2019-11-26T04:47:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:03, 26 ноября 2019
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