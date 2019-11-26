Неизвестные самолеты нанесли удар по подконтрольным Турции районам Сирии

Это произошло на северо-западе республики. Как утверждает ливанский телеканал Al Mayadeen, самолеты совершили не меньше девяти налетов. Атаке подверглись нефтеперерабатывающие предприятия. Об авианалете сообщает и сирийское государственное агентство САНА. Ранее по окраинам Дамаска нанесли удар ВВС Израиля. В Иерусалиме тогда сказали, что целью являются иранские военные объекты в Сирии.
2019-11-26T05:03:00+03:00
2019-11-26T04:45:15+03:00
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05:03, 26 ноября 2019
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