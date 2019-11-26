Грузинская полиция разогнала протестующих у здания парламента в Тбилиси

Стражи порядка использовали при этом водометы, передает агентство Reuters. Накануне вечером у здания законодательного органа прошел митинг оппозиции. После там остались пикетировать парламент около 200-т демонстрантов, они установили неподалеку несколько палаток. Оппозиция добивается отставки правительства и досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.