Грузинская полиция разогнала протестующих у здания парламента в Тбилиси

Стражи порядка использовали при этом водометы, передает агентство Reuters. Накануне вечером у здания законодательного органа прошел митинг оппозиции. После там остались пикетировать парламент около 200-т демонстрантов, они установили неподалеку несколько палаток. Оппозиция добивается отставки правительства и досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.
2019-11-26T05:03:00+03:00
2019-11-26T05:04:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:03, 26 ноября 2019
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