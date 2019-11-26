Комитет WADA рекомендует отстранить Россию от Олимпиады и ЧМ по футболу

Речь идет о возможном четырехлетнем периоде, когда России нельзя будет участвовать в международных турнирах, говорится на сайте организации. Комитет по соответствию подозревает, что российские представители манипулировал базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Решение исполком WADA будет принимать на заседании 9 декабря.