Российский футбольный клуб «Локомотив» принимает сегодня немецкий «Байер»

Матч пройдет в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Железнодорожники» с тремя очками занимают третье место в группе D после четырех матчей, немецкая команда с аналогичным количеством очков идет четвертой. Лидирует итальянский «Ювентус», на второй строчке расположился испанский «Атлетико». У «Локомотива» еще есть теоретические шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого сегодня клуб должен одержать победу над гостями.