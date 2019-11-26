Российский футбольный клуб «Локомотив» принимает сегодня немецкий «Байер»

Матч пройдет в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Железнодорожники» с тремя очками занимают третье место в группе D после четырех матчей, немецкая команда с аналогичным количеством очков идет четвертой. Лидирует итальянский «Ювентус», на второй строчке расположился испанский «Атлетико». У «Локомотива» еще есть теоретические шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого сегодня клуб должен одержать победу над гостями.
2019-11-26T04:03:00+03:00
2019-11-26T04:07:26+03:00
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04:03, 26 ноября 2019
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